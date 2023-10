Musica: Rammstein svelano date tour 2024, suoneranno a Campovolo

MeteoWeb

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – A 24 ore dall’annuncio di un nuovo tour europeo per il 2024 i Rammstein hanno svelato le date che li porteranno in giro per l’Europa da metà maggio a fine luglio. La band tedesca di industrial metal tornerà a fare tappa anche in Italia, con un’unica data prevista a Campovolo, Reggio Emilia, il 21 luglio 2024.

Il tour partirà da Praga l’11 maggio, per poi proseguire a Dresda con due date il 15 e 16 maggio, a Belgrado il 24 maggio, ad Atene il 30 maggio, il 5 giugno a San Sebastian, l’8 luglio a Marsiglia, l’11 luglio a Barcellona, il 15 giugno a Lione, il 18 luglio a Nimega, in Olanda.

I sei di Berlino proseguiranno poi il 23 giugno a Dublino, il 27 giugno a Ostenda, il 5 luglio a Copenhagen, il 17 e 18 luglio a Klagenfurt, il 21 luglio a Campovolo, Reggio Emilia. La tournée si concluderà a Gelsenkirchen, Germania, con due date, in calendario il 26 e 27 luglio.