Napolitano: Cattaneo, ‘ci lascia eredità morale’

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “L’eredità morale che il Presidente Napolitano ci lascia è nella sua idea della politica come strumento per il superamento delle iniquità economiche e sociali; e nella sua idea delle Istituzioni come fondamenta per il perseguimento dell’interesse generale; e nella sua idea della Costituzione come promotrice del benessere e della coesione sociale”. Lo ha affermato la senatrice a vita Elena Cattaeno, ricordando nell’Aula di Palazzo Madama il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

“Rimarrà il ricordo -ha proseguito- di un Presidente autorevole e rigoroso, ma sempre profondamente umano e capace di interpretare con acutezza i fenomeni della vita politica”.