La NASA annuncia 2 passeggiate spaziali, 1ª EVA per l’astronauta europeo Andreas Mogensen

La NASA ha annunciato 2 passeggiate spaziali fuori dalla ISS per condurre ricerche scientifiche e la manutenzione della Stazione. L’astronauta della NASA Loral O’Hara parteciperà alle passeggiate spaziali giovedì 12 ottobre e venerdì 20 ottobre, accompagnata per la 1ª dall’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen, e dall’astronauta della NASA Jasmin Moghbeli per la 2ª.

La prima passeggiata spaziale inizierà alle 16 ora italiana e durerà circa 6 ore. Il 12 ottobre, O’Hara e Mogensen usciranno dalla camera di equilibrio Quest della Stazione per raccogliere campioni da analizzare per scoprire se possono esistere microrganismi all’esterno del complesso orbitale. Sostituiranno inoltre una telecamera ad alta definizione e condurranno altri lavori di manutenzione per prepararsi a future passeggiate spaziali.

O’Hara fungerà da membro 1 dell’equipaggio per le attività extraveicolari (EVA) e indosserà una tuta a strisce rosse. Mogensen fungerà da membro 2 dell’equipaggio extraveicolare e indosserà una tuta non contrassegnata. La passeggiata spaziale sarà la prima anche per l’astronauta europeo, al momento al comando della ISS.

Il 20 ottobre, O’Hara e Moghbeli completeranno la rimozione di un box elettronico difettoso, chiamato Radio Frequency Group, da un’antenna per comunicazioni sul traliccio di tribordo della stazione e sostituiranno uno dei 12 Trundle Bearing Assemblies sul traliccio di sinistra Solar Alpha Rotary Joint. I cuscinetti consentono ai pannelli solari della Stazione di ruotare correttamente per seguire il Sole mentre la ISS orbita attorno alla Terra. Durante questa passeggiata spaziale, Moghbeli fungerà da membro 1 dell’equipaggio EVA e O’Hara fungerà da membro 2 dell’equipaggio EVA. Sarà la 1ª passeggiata spaziale per Moghbeli e la 2ª per O’Hara. Questa EVA inizierà alle 13:30 e durerà circa 6 ore e mezza.