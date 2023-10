MeteoWeb

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “Il Premio Nobel per la Pace a Narges Mohammadi è un segnale importante per chi in Iran lotta contro il regime per la libertà e per i propri diritti. L?occasione anche per ribadire il nostro sostegno a una battaglia sacrosanta. Da oggi le donne e i giovani iraniani sono più forti”. Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.