Nobel: Mohammadi 19ma donna a ricevere premio per la pace

Oslo, 6 ott. (Adnkronos) – Narges Mohammadi è la diciannovesima donna a vincere il Nobel per la pace negli oltre 120 anni del Premio e la seconda iraniana. L’ultima, prima di lei, è stata Nadia Murad, attivista yazida per i diritti umani e sopravvissuta alla schiavitù sessuale a cui era l’aveva ridotta l’Isis in Iraq, che ha vinto il premio nel 2018.

Tra le altre vincitrici, figurano l’attivista pachistana Malala Yousafzai ed Ellen Johnson Sirleaf, la prima donna leader democraticamente eletta in Africa come presidente della Liberia nel 2005.

Un’altra donna iraniana, l’avvocato per i diritti umani Shirin Ebadi, ha vinto il premio nel 2003. Il sito web del Premio Nobel afferma che per gran parte della sua storia il Premio per la Pace “è stato quasi esclusivamente appannaggio di uomini bianchi altamente istruiti provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti”.