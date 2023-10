Non solo nubifragi, tornado colpisce la costa di Livorno | FOTO

MeteoWeb

L’approfondimento sul Mediterraneo occidentale di una saccatura centrata sull’Atlantico ha portato nubifragi e persino un tornado sulla costa di Livorno: si temono gravi danni. Secondo la community Unwetter Freaks nella notte è stato segnalato un tornado sulla costa, precisamente a Sud della città toscana.

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per il Nord/Ovest della Toscana e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca.

