Nuoto: Città di Firenze, squillo di Detti, bis Lamberti, Carraro e Bacico

Firenze, 28 ott. – (Adnkronos) – Sessione pomeridiana dell’ultima giornata del primo “Città di Firenze” meeting in vasca lunga organizzato dalla Rn Florentia, con il fondamentale contributo della Federazione Italiana Nuoto, che si svolge nella piscina Nannini di Bellariva. Si parte con gli squilli di Noemi Cesarano e di un ritrovato e motivato Gabriele Detti nei 400 stile libero. La 20enne di partenopea – tesserata per Time Limit, allenata da Andrea Sabino – sigla la terza prestazione personale di sempre in 4’11″31, battendo, al termine di un bellissimo duello, la sorella Antonietta (Time Limit), ieri vincente nei 200 stile libero, seconda in 4’11″33 e Linda Caponi (Carabinieri) terza in 4’14″57. Il 29enne di Livorno e primatista italiano (3’43″23) – tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse, allenato da Stefano Morini, bronzo iridato a Gwangju 2019 e olimpico a Rio 2016, oro europeo a Londra 2016 – nuota in 3’50″07, con il solito notevole ultimo cinquanta in 26″97, e precede il compagno d’allenamenti Matteo Lamberti (Carabinieri/GAM Team) in 3’50″34 e Alessandro Ragaini (Team Marche) in 3’50″55.

Sul suo talento non ci sono mai stati dubbi, adesso è giunto il momento di compiere il definitivo salto di qualità. Giulia D’Innoncenzo conferma tutta la sua bravura e poliedricità ed è la più veloce nei 100 farfalla. La 20enne romana – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Sandro Signori e argento nei 200 sl alle Universiadi – chiude in 59″77, tre centesimi meglio di Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) seconda in 59″80; terza, ma sopra al muro dei 59″, è Sonia Laquintana (NC Azzurra 91) in 1’00″49. Nella prova maschile si impone, per una super doppietta dopo il successo nei 100 dorso, Michele Lamberti – tesserato per Fiamme Gialle e Gam Team – in 53″57; alle spalle del 23enne bresciano – figlio del campione del mondo Giorgio, della stileliberista Tania Vannini e fratello di Noemi e Matteo – Gianmarco Sansone (Esseci Nuoto) in 53″57 ed Edoardo Valsecchi (RN Florentia) in 53″91.

Bis anche per Federica Toma e il giovane Christian Bacico che, dopo essere stati i miglior nei 100 dorso, sbaragliano la concorrenza anche nei 50. La 20enne salentina – tesserata per Carabinieri e In Sport Rane Rosse, seguita da Gianni Zippo – tocca in 28″67; il 16enne lariano – tesserato per Como Nuoto Recoaro, pupillo di Verika Scorza argento ai Mondiali juniores di Netanya 2023 e bronzo agli eurojrs di Belgrado nella doppia distanza – in 25″65, a venticentesimi dal personale, e batte Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VV FF Modena) in 25″93 e Matteo Brunella (Heaven Due) in 25″99.

Rispetta in pieno i pronostici e si regala la doppietta una rabbiosa Martina Carraro nei 100 rana che come sempre sono spumeggianti. La 30enne di Genova – tesserata per Fiamme Azzurre e NC Azzurra 91, allenata da Cesare Casella e dal marito ed ex capitano azzurro Fabio Scozzoli – nuota in 1’07″11, con un buon primo 50 in 31″72 seppur macchiato da una virata troppo lunga, e si mette alle spalle le compagne d’allenamento Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) in 1’07″68 e Anita Bottazzo (Imolanuoto) 1’08″06; nella prova maschile fa saltare invece il banco Ludovico Blu Art Viberti. Il 21enne piemontese, rientrato in Italia dopo gli studi negli Usa – tesserato per CN Torino, preparato da Antonio Satta – chiude in 1’00″80; alle sue spalle Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 1’01″70 e Simone Cerasuolo (Esercito/Imolanuoto) terzo in 1’02″16, dopo essere leggermente scivolato al momento dello start.

Buone indicazioni arrivano anche dai 50 stile libero. La 20enne pugliese Chiara Tarantino – tesserata per Fiamme Gialle e IN Sport Rane Rosse, allenata da Mauro Borgia – li vince, nuotando a due centesimi dal personale, in 25″13, beffando Costanza Cocconcelli (25″76) ed Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) in 25″83. Tra i maschi a sorpresa si impone Gabriele Brambillaschi. Il 20enne lombardo di Vimercate – tesserato per In Sport Rane Rosse – conclude in 22″74 e brucia negli ultimi dieci metri Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) in 22″77 e uno spento Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), inevitabilmente non al top della condizione, che sale sul gradino più basso del podio in 22″79.

Nei 200 misti, che chiudono il programma dell’ultima giornata del secondo “Città di Firenze”, di Anna Pirovano e Pier Andrea Matteazzi che non lasciano scampo alla lontana concorrenza. La 23enne ligure – tesserata per Fiamme Azzurre e seguita da Fabrizio Miletto – chiude in 2’16″07; il 26enne vicentino – tesserato per Esercito ed In Sport Rane Rosse, allievo di Federico Benda – con un ottimo 2’03″75. Trofeo vinto dalla RN Florentia con 127.75 punti, contro i 118.00 dell’Imolanuoto e i 117.50 della In Sport Rane Rosse.