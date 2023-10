Storica ondata di caldo in Europa, quasi 1200 record battuti dalla Spagna alla Germania: nuovo primato nazionale per ottobre in Francia | DATI

MeteoWeb

Era stata annunciata dalle previsioni meteo come eccezionale e infatti l’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa centro-occidentale sta facendo cadere una valanga di record di temperatura in molti Paesi. Secondo quanto segnala il climatologo Maximiliano Herrera, finora in Europa sono caduti quasi 1200 record, di cui oltre 700 solo in Francia. Quella di ieri, lunedì 2 ottobre, è stata un’altra giornata storica in Francia con temperature di +35,9°C a Bégaar e +35,8°C a Navarrenx. Stabilito così il nuovo record nazionale di caldo per il mese di ottobre nel Paese, come confermato da Météo-France. Il record precedente, che risaliva al 1988, era di +35°C ad Ajaccio, mentre nella Francia continentale, il record era di Dax con +34,7°C nel 1985.

Dopo un mese di settembre già storicamente caldo, nei primi giorni di ottobre, la Francia ha registrato temperature senza precedenti per questo mese. Lunedì 2, che ha segnato il culmine dell’eccezionale ondata di caldo in atto, si è classificato tra i tre giorni più caldi del mese di ottobre nel Paese. “L’indicatore della temperatura media nazionale ha raggiunto ieri (lunedì) +21,1°C“, ha dichiarato Météo-France all’Agence France-Presse. Senza diventare il giorno più caldo misurato, il 2 ottobre 2023 entra così “nella top 3 dei giorni più caldi di ottobre, dietro al 3 ottobre 1985 (+21,8°C) e al 2 ottobre 1985 (+21,4°C), e davanti al 2 ottobre 2001 (+21,0°C)”, segnala Météo-France. Questo indicatore termico nazionale è definito come la media delle misurazioni giornaliere della temperatura media dell’aria in 30 stazioni meteorologiche distribuite in modo equilibrato sul territorio metropolitano.

Considerando le temperature massime, e non le medie, “ieri (lunedì) ha stabilito un nuovo record mensile in tutta la Francia, con un indicatore nazionale di +29,1°C, davanti al 2 ottobre 2011 (+28,2 °C) e all’1 ottobre 2023 (+28,2 °C)”, precisa Météo-France.

Spagna

Giornata dal caldo brutale anche in Spagna, dove ieri, con i venti di Foehn, le temperature hanno cancellato i record con ampi margini. Registrati fino a +37°C sulla costa della Cantabria a Barcena, +36,7°C all’aeroporto di Bilbao e domenica 1 ottobre +34,5°C a Vitoria (515 metri).

Germania, Austria e Svizzera

Valanga di record anche in Germania, Austria e Svizzera: sono centinaia i nuovi record stabiliti con questa ondata di caldo nei tre Paesi. Giornata storica in Germania, dove ieri, 2 ottobre, sono stati polverizzati decine di record sia di temperatura minima più alta che di temperatura massima più alta. La temperatura massima raggiunta è stata di +29,8°C a Notzingen. In Austria, il 20% delle stazioni ha superato il record mensile nella giornata di lunedì 2 ottobre: segnaliamo +28,6°C a Mattelsburg. In Svizzera, dopo i primi record di caldo del mese di ottobre registrati domenica 1, molti altri record sono stati battuti lunedì 2 ottobre: punte di quasi +28°C.

Italia

Anche l’Italia fa registrare alcuni record locali di temperatura per il mese di ottobre: è successo a Firenze, che il 2 ottobre ha registrato +33,8°C, ma anche ad Arezzo, Ferrara, Perugia e Sarzana.

Settembre di fuoco in Europa

Questa eccezionale ondata di caldo arriva dopo un settembre da record in molti Paesi europei. Gli stati che hanno stabilito record di calore a settembre sono: Austria, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Finlandia, Belgio e Polonia. Secondo l’Istituto meteorologico ceco, lo scorso mese è stato il settembre più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1775, con una media inusuale di +19,6°C.