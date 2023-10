Palermo: Cisl, sabato la Festa della Partecipazione

MeteoWeb

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – La Cisl Palermo Trapani in piazza con i suoi servizi e associazioni, le federazioni, per parlare con i cittadini, lavoratori, studenti pensionati e famiglie di come la proposta di legge della Cisl nazionale sulla Partecipazione intende rivoluzionare il mondo del Lavoro e delle proposte contenute nell?agenda sociale presentata dal sindacato in vista della Legge di Bilancio per il rilancio dei nostri territori. Si svolgerà sabato 14 ottobre la Festa della Partecipazione con lo slogan ?La Partecipazione è la soluzione?, in contemporanea in tutto il territorio nazionale, nei luoghi di lavoro e nelle piazze. Al centro dunque anche il programma in dodici punti, ?Ripartire Insieme?, per rilanciare lavoro e coesione, investimenti e produttività, inclusione e politiche sociali, contrattazione e partecipazione, che per la Cisl rappresenta una road map per il governo nazionale. Sabato 14 ottobre dalle ore 9,30 banchetti per la raccolta firme insieme a quelli dei servizi e delle associazioni del mondo Cisl animeranno una delle arterie princpali del centro di Palermo, via Emerico Amari lato Teatro Politeama. Tutti pronti a rispondere alle esigenze e domande dei cittadini sulla proposta e non solo. Per la raccolta firme che va avanti dal mese di giugno c?è tempo fino al mese di novembre. ?La Partecipazione è sempre la soluzione, come recita lo slogan di questa due giorni in cui incontreremo i cittadini per spiegare quanto sia importante che la proposta di l.egge della Cisl nazionale vada avanti ? commenta Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -. La Partecipazione è inoltre la vera riforma che serve anche ai nostril territori per dare centralità al Lavoro, aumentare i salari e l?occupazione oltre alla qualità del lavoro, per dare una spinta innovativa e sul fronte della sicurezza in ogni luogo di lavoro come propone l?agenda sociale della nostra Confederazione?.