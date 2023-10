Palermo: stupro di gruppo, la vittima collegata da una stanza attigua all’aula d’udienza

MeteoWeb

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) – E’ collegata da una stanza attigua all’aula dell’udienza in cui si tiene l’incidente probatorio la ragazza di 19 anni che ha denunciato lo stupro di gruppo che sarebbe avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico di Palermo. Sei dei sette indagati (il settimo viene giudicato dal Tribunale dei minori) sono tutti present in aula. Sono stati trasferiti dalle carceri in cui sono detenuti in Italia e portati in aula dalla Polizia penitenziaria. L’udienza è iniziata in ritardo a causa di un problema con i microfoni per il collegamento dalla stanza in cui è seduta, riparata da occhi indiscreti, la ragazza e i sei indagati. Sono presenti in aula Elio Arnao, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Angelo Flores, Samuele La Grassa, Christian Maronia.