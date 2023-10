Pd: Baruffi, ‘Schlein chiara, per amministrative priorità alleanze e no conte interne’

MeteoWeb

Roma, 5 ott (Adnkronos) – “L’indicazione della Segretaria, in direzione nazionale, per le regionali e le amministrative della prossima primavera, è molto chiara: il Pd vuole essere il perno di un’alleanza larga che raccolga, su programmi concreti e con persone di valore, tutte le forze che si sentono alternative alla destra. Programmi e alleanze vengono in ogni caso prima delle candidature”. Lo dice Davide Baruffi, responsabile Enti locali del Pd.

“Il Pd ha nel territorio un’ottima classe dirigente, che mette a disposizione delle coalizioni di centrosinistra. Ma lo fa con spirito costruttivo e senza pretese di precedenza o imprimatur: i candidati migliori sono quelli che più riescono ad allargare il campo e che possono raccogliere un voto in più degli altri”, spiega Baruffi.

” Per questo siamo impegnati a costruire per allargare fuori, non per contarci al nostro interno. E le primarie possono essere utili quando si fanno al termine di un percorso, insieme agli altri, per allargare; non certo per pesare i nostri dirigenti in conte domestiche. Per questo, nel rispetto dell’autonomia dei livelli territoriali del partito, stiamo chiedendo a tutti percorsi lineari, senza strappi e accelerazioni”, conclude.