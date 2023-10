Pd: Bonafoni, ‘in piazza l’11 novembre per pace e riconnetterci con persone’

MeteoWeb

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Il prossimo 11 novembre saremo a Roma in Piazza del Popolo per dire ad alta voce le parole in cui crediamo: lavoro, sanità e scuola pubblica, pensioni, welfare, clima. Tutte parole che non sono slegate tra l’altro e che non si possono slegare dalla parola pace. Bisogna riaffermare l’altezza e la concretezza di questa parola che ha a che fare con la politica e non solo con una dimensione etica. Questo è il momento di agire, di dare risposte alle persone e di riconnettersi con loro. Questo è il lavoro che abbiamo impostato e che vogliamo fare sempre meglio”. Così a Radio Immagina, la web radio del Pd, Marta Bonafoni, Coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico.