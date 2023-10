Pd: Dems a Rimini dal 13 al 15 ottobre, domenica partecipa Schlein

MeteoWeb

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Torna a Rimini la Festa nazionale di Dems – Democrazia Europa Società- “Per l’Italia e per l’Europa che vogliamo” da venerdì 13 a domenica 15 ottobre presso il cinema Fulgor. I lavori si apriranno alle ore 17 di venerdì con gli interventi di Emma Petitti, presidente dell?Assemblea legislativa dell?Emilia-Romagna, del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, di Giulio Calvisi, della direzione nazionale Pd, di Andrea Gnassi, deputato Pd, e alle 18 di Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente Pd.

A seguire il focus “Per il Partito del lavoro salario minimo e nuovi diritti” con Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, Simone Gamberini, presidente nazionale Legacoop, Serena Sorrentino, segretaria FP Cgil, Alessandra Nardini, assessora al lavoro Regione Toscana, Marco Sarracino e Antonio Misiani, parlamentari e membri della segretaria nazionale Pd. Seguirà alle ore 21 un panel dal titolo “Le grandi sfide europee Pace, migrazioni, clima e diseguaglianze” con Alberto Melloni, professore di Storia delle religioni, Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente del Copasir, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Marta Bonafoni, coordinatrice nazionale Pd, Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati, Massimiliano Smeriglio, parlamentare europeo.

La giornata di sabato 14 ottobre si apre alle ore 11 con “Per l?Italia di domani” dove sono previsti interventi di Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera dei Deputati, Andrea Martella, senatore e segretario regionale del PD del Veneto, Alessandra Todde, deputata del Movimento 5 stelle, Elena Bonetti, deputata di Azione, Roberto Speranza, deputato Pd, Cecilia D?Elia, senatrice e portavoce nazionale della Conferenza delle Donne. Alle ore 14.30 si svolgerà l’assemblea nazionale di Dems.

Alle ore 17 per il focus “Partito e organizzazione. un nuovo modello per le sfide di oggi” interverranno Emanuele Felice, direzione nazionale PD e professore ordinario di storia economica, Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale Pd, Igor Taruffi, responsabile organizzazione PD nazionale, Valentina Ghio, deputata Pd, Emiliano Fossi, deputato e segretario regionale Pd della Toscana, Caterina Conti, direzione nazionale Pd e segretaria regionale Pd del Friuli Venezia Giulia, Federica Mazzoni, segretaria della Federazione Pd di Bologna.

Alle ore 18.30 “Rimini per la cultura di parità di genere” con Chiara Bellini, vicesindaca Comune di Rimini con delega alle Pari opportunità, Barbara Di Natale, consigliera provinciale alle Pari opportunità, Isabella Pavolucci, segretaria generale Cgil Rimini, Silvia Zoli, ANPI Rimini, Roberta Calderisi, presidente Rompi il silenzio, Donato Piegari, psicologo – Associazione DireUomo. A seguire per “Donne e potere, un altro genere di leadership: lavoro e diritti per tutte e tutti” interverranno Anna Rossomando, vicepresidente del Senato della Repubblica, Cristina Tajani, senatrice PD, Valeria Valente, senatrice PD, Roberta Mori, consigliera regionale PD Emilia-Romagna, Elisabetta Piccolotti, deputata Sinistra Italiana, Vanessa Camani, capogruppo PD Regione Veneto.

Domenica 15 ottobre la festa nazionale di Dems si concluderà con gli interventi, a partire dalle ore 10, di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa Emilia-Romagna, Peppe Provenzano(in collegamento da Kiev), deputato e responsabile Esteri della segreteria nazionale Pd, Andrea Orlando, deputato Pd e presidente Dems, Elly Schlein, deputata e segretaria nazionale Pd.