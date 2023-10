Pnrr: Ferrante (Fi), ‘stiamo dimostrando di saper impiegare al meglio le risorse’

MeteoWeb

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – “La sinergia tra Mit, territorio e governo ha l?obiettivo di dare una svolta alla velocità dei collegamenti di queste aree nevralgiche del Sud Italia, con uno sguardo attento anche alla sostenibilità, in linea con l’agenda europea 2030. La velocità e l?efficienza, infatti, rappresentano il modo migliore per sostenere l?impegno quotidiano delle amministrazioni locali nel rendere il territorio loro affidato sempre più attrattivo e ? aggiungo – agevolmente meta di cittadini e turisti che muovono intere economie, locali ancor prima che di scala. Dobbiamo cogliere in tal senso le opportunità cui il Pnrr ci ha messo davanti, affrontandone le sfide epocali che ne derivano: dimostrare ? come d’altronde sta avvenendo ? la capacità del Paese di saper impiegare al meglio le risorse stanziate dal Piano, contando sulla piena e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, accomunati nel segno del dinamismo amministrativo, della sburocratizzazione, dello snellimento procedurale e della digitalizzazione”. Lo ha detto Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Mit ed esponente di Forza Italia, intervenendo all?Assemblea di Anci Campania a Salerno.