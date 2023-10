Pnrr: Meloni, ‘investimenti ad oggi costo, non mi si può far pagare sforzo’

MeteoWeb

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Gli investimenti che facciamo col Pnrr domani porteranno un beneficio, ma oggi sono un investimento, sono un costo. Quindi non mi si può, non voglio dire far pagare, ma non si può non considerare lo sforzo che si sta facendo, perché sono strategie che abbiamo fatto insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a Sky Tg24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.