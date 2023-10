Polonia: Boldrini (Pd), ‘risultati voto sono speranza per Europa’

MeteoWeb

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “I risultati definitivi delle elezioni in Polonia sono una speranza per l’Europa. L’ultradestra del Pis è stata sconfitta e questo non può che riempire di gioia chiunque creda nell’Europa dei diritti, della solidarietà e del progresso. Dopo la Spagna, anche in Polonia la grande partecipazione al voto ferma l’onda nera”. Lo scrive sui suoi canali social Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo.