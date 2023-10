Porti: Varchi (Fdi), ‘inaugurazione molo trapezoidale momento culminante rivoluzione’

MeteoWeb

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – ?L?inaugurazione del molo trapezoidale attorno al Castello a mare, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segna il momento culminante della grande rivoluzione compiuta dall?Autorità di Sistema Portuale della Sicilia occidentale guidata da Pasqualino Monti”. Così il segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, Carolina Varchi in occasione dell?inaugurazione del molo trapezoidale. ?Palermo torna ad essere città tutto porto, come il suo stesso nome afferma. Esprimo il mio più vivo ringraziamento al Presidente Monti per la determinazione con cui ha liberato il fronte del porto di Palermo, aprendo la città a nuovi flussi turistici e commerciali, generando economia reale non solo con i consumi, ma anche con l?innalzamento dei livelli occupazionali?.