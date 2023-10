Previsioni Meteo, il meteorologo Roys (AccuWeather) ai microfoni di MeteoWeb: “ecco la tendenza per l’autunno”

MeteoWeb

Le abbiamo aspettate a lungo, ma quest’anno le previsioni per l’autunno in Europa di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, non sono arrivate. Abbiamo così contattato Tyler Roys, meteorologo di AccuWeather che si occupa proprio delle previsioni per il Vecchio Continente, per aver qualche informazione su cosa ci riserverà questa stagione, caratterizzata dalla presenza di El Niño e partita sotto l’influenza di un potente anticiclone che ha portato caldo anomalo su buona parte del continente.

Riguardo la tendenza per l’autunno 2023 in Europa, Roys ha spiegato a MeteoWeb: “dal momento che ci stiamo muovendo verso un pattern globale di El Niño, ciò significa per l’Europa che questo autunno sarà al di sopra della media storica per gran parte del continente. Ciò significa anche che la traiettoria delle tempeste si estenderà generalmente attraverso il Nord Europa, il che significa che la metà settentrionale dell’Europa vedrà precipitazioni vicine o superiori alla media storica”.

Riguardo al Mediterraneo e all’Italia, Roys ci ha detto: “per il Mediterraneo e l’Italia, generalmente significa che sarà un autunno più caldo e le possibilità di precipitazioni significative deriveranno da eventuali tempeste che si tufferanno da nord-ovest dall’Atlantico o dal Golfo di Biscaglia e si sposteranno lentamente verso est sul Mediterraneo. Se non ci saranno affondi di tempeste, le possibilità di precipitazioni arriveranno dai fronti associati alle tempeste che prendono una traiettoria più settentrionale. Le precipitazioni in questi casi non saranno diffuse. Questo è il pattern generale che ci aspettiamo continui anche durante l’inverno”.