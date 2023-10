Rai: Renzi, ‘stampella del governo? Mesi di accuse ma è M5S a votare con Meloni’**

MeteoWeb

Roma, 4 ott.(Adnkronos) – “La propaganda: per mesi siamo stati accusati di essere la stampella del governo, dopo un patto segreto sulla Rai. I fatti: ieri sulla Rai i Cinque Stelle hanno votato a favore di Meloni e Salvini, Azione si è astenuta, Italia Viva e Pd hanno votato contro. E non per ideologia, ma solo perché il servizio pubblico così come è non va. Un abbraccio a chi ogni giorno vive di fake news”. Così Matteo Renzi su twitter.