MeteoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “La Rai censura Fedez, impedendo l’invito a Belve che gli è stato fatto da Francesca Fagnani. Non c’è spazio in Rai per le libere opinioni di un artista che non è succube ai capi di turno. A dimostrazione della completa sudditanza della dirigenza Rai alla destra e ai suoi diktat”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Francesco Verducci, componente della Vigilanza Rai.