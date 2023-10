Rep.Congo, morte Attanasio e Iacovacci, gup chiede di sentire funzionario Farnesina**

MeteoWeb

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Il gup di Roma, nel procedimento sulla morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio 2021, ha deciso di convocare un rappresentante della Farnesina affinché riferisca ulteriori dati, anche in merito alla prassi sulle comunicazioni relative ai funzionari non in servizio in Italia. Alla luce della decisione, il giudice ha rinviato l?udienza al 30 novembre.

Gli imputati sono Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, accusati, nell?inchiesta del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e della pm Gianfederica Dito, di omicidio colposo. Leone e Rwagaza in particolare organizzarono la missione del nord del Paese africano durante la quale i due italiani furono uccisi in un agguato.