MeteoWeb

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni chiede tutto il potere per sé. In nessun Paese occidentale esiste il premier eletto direttamente dal popolo. Con una legge elettorale che offre un premio di maggioranza esorbitante che annulla qualsiasi autonomia del Parlamento. Vogliono comandare, non governare”. Lo scrive sui social Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.