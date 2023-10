Roma: assolta in Appello Virginia Sanjust**

MeteoWeb

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Assolta in appello a Roma l?ex annunciatrice della Rai Virginia Sanjust di Teulada, accusata di tentata estorsione. La donna, nel marzo 2020, avrebbe chiesto una decina di euro alla nonna, l?attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto, e al rifiuto dell?anziana le avrebbe devastato casa, rompendo oggetti e suppellettili. Per questi fatti Sanjust, difesa dall?avvocato Piergiorgio Manca, era stata condannata in primo grado a un anno e 8 mesi.

Accuse invece cadute oggi in appello, dove i giudici hanno assolto l?ex conduttrice tv, anche alla luce della non punibilità per vincoli di parentela.