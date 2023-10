Russia: Kadyrov, ‘cancellare elezioni presidenziali o riconfermare Putin’

MeteoWeb

Mosca, 8 ott. (Adnkronos) – Il capo della regione russa della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha chiesto la cancellazione delle elezioni presidenziali previste in Russia per il marzo del prossimo anno. Il leader ceceno lo ha detto durante una manifestazione a Grozny in occasione del compleanno del presidente russo Vladimir Putin. In alternativa all’annullamento delle elezioni, Kadyrov ha chiesto la nomina di un unico candidato: lo stesso Putin, che ricopre la carica di presidente della Russia dal 2000 (fatto eccezione il periodo 2008-2012). Kadyrov ha collegato la necessità di annullare le elezioni o di confermare la presidenza di Putin alla guerra della Russia contro l’Ucraina.