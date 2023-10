Ryder cup: Renzi, ‘un trionfo, oggi nessuno ricorda insulti e critiche al mio governo’

MeteoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “La RyderCup2023 è stato un trionfo per il golf europeo. Ma lo è stato anche per l?Italia e per l?indotto economico di Roma. Oggi nessuno ricorda più gli insulti e le critiche feroci al mio Governo per aver voluto questo evento in Italia”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

“‘Renzi regala i soldi ai ricchi!’ dicevano. Alcuni di quelli che allora ci attaccarono, oggi hanno pure la faccia di bronzo di festeggiare. Noi come al solito facciamo finta di nulla e ripetiamo che il tempo è galantuomo”, aggiunge il leader di Iv.