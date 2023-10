Salario minimo: Calenda, ‘per Cnel ‘tutto bene madama la marchesa’, resta ente inutile’**

MeteoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Il parere del Cnel è la perfetta espressione del conservatorismo consociativo di questo paese. In essenza sostiene, dopo usuali paginate da azzeccagarbugli, che sui salari va bene così perché la contrattazione è un mondo fantastico”.

“Ma se negli ultimi 30 anni i salari reali sono decresciuti del 2% mentre sono aumentati in Germania e Francia del 30%, vuol dire che così proprio non va bene. Certo tanti problemi vengono dalla dimensione d?impresa e dalla scarsa competitività del contesto, ma una forbice così ampia chiama in causa anche il sistema delle relazioni industriali e del modo in cui la contrattazione nazionale ha svolto la sua funzione”.

?’Tutto bene madama la Marchesa’ non si può sentire. Sul salario minimo ci penserà la magistratura, e non è affatto un bene per l?Italia. Spiace che il Cnel abbia perso l?occasione per costruire le premesse per un nuovo ‘patto per il lavoro’. Rimarrà quello che è sempre stato: un ente inutile con una bellissima sede. Peccato”.