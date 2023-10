Salvini: “Le ferrovie portano vera sostenibilità, non come auto elettriche che sono solo regalo a Cina”

MeteoWeb

Milano, 03 ott. – (Adnkronos) – “I treni e le ferrovie portano la sostenibilità vera e la transizione ecologica vera. Non le fesserie delle auto elettriche, per tutti e a tutti i costi, che sono solo un enorme regalo alla Cina”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini, a margine della cerimonia di Expo Ferroviaria, alla Fiera di Milano Rho. “Ringrazio tutti quelli che lavorano in ambito ferroviario che sono i veri sostenitori della transizione green ed ecologica, senza lasciare a casa migliaia di lavoratori, cosa che le folli scelte dell’Europa in ambito automobilistico rischiano di fare”, ha aggiunto