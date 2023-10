Sanità: Furfaro (Pd), ‘nella Nadef solo tagli e coperture irrisorie’

MeteoWeb

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Il copione è sempre lo stesso: il Paese da una parte il governo dall?altra. Servirebbero investimenti e risorse e invece dal governo arrivano tagli e coperture irrisorie. Dopo le parole del ministro Schillaci ci saremmo aspettati un impegno concreto e invece arrivano briciole e l?ennesima menzogna. La spesa sanitaria in rapporto al Pil scende al 6,6% nel 2023 e continuerà a calare negli anni successivi, sino a raggiungere il 6,1% nel 2026, la media europea è ormai un miraggio e siamo scesi addirittura sotto al livello pre-pandemico che era del 6,4%. Un disastro”. Così in una nota Marco Furfaro, capogruppo in commissione Affari sociali e componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

“Secondo la fondazione Gimbe – prosegue -, le stime Nadef 2023 spingono la sanità pubblica sull?orlo del baratro. Come Partito democratico non solo siamo contrari a questa nota di aggiornamento del documento di Economia e finanza ma siamo preoccupati per la pericolosità che rappresenta”. “L?importanza dell’Ssn abbiamo avuto modo di vederla durante la pandemia e non permetteremo al governo Meloni di smantellarlo scaricando gli effetti sul personale sanitario, sui cittadini e sul diritto all’universalità dell’assistenza sanitaria”, conclude Furfaro.