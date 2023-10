Sanità: Serracchiani, ‘con tagli a quella pubblica, si cura solo chi può pagare’

MeteoWeb

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Col taglio alla sanità pubblica non c’è più equità di accesso ai servizi: chi può se la caverà da sé, pagando. E gli altri? La fondazione Gimbe, non il Pd, certifica che con la Nadef il Governo ha deciso di risparmiare sulla salute degli italiani. Il Governo si fermi, ragioni con noi, ascolti proposte per il bene comune: assunzioni e dignità al personale, più sanità territoriale, sì alle case della comunità”. Così su Facebook Debora Serracchiani, componente della segreteria nazionale del Pd.