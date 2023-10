Sci: gigantisti e slalomisti azzurri di Coppa del mondo in pista a Pitztal dal 15 al 19 ottobre

MeteoWeb

Roma, 12 ott. – (Adnkronos) – Parte da Pitztal la marcia di avvicinamento della squadra maschile di gigante all?esordio in Coppa del mondo, sul ghiacciaio del Rettenbach, in Austria, previsto domenica 29 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.00). Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato cinque atleti da domenica 15 a giovedì 19 ottobre: si tratta di Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti, insieme ai tecnici Peter Fill e Davide Marchetti. Sempre a Pitztal gireranno gli specialisti dello slalom negli stessi giorni: Alex Vinatzer, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Simon MAurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera con gli allenatori Simone Del Dio, Stefano Costazza e Ivan Imberti. Al Passo dello Stelvio sono impegnate invece fino al 13 ottobre alcune ragazze della squadra C con Giulia Valleriani, Tatum Bieler e Sara Thaler, accompagnate dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian.