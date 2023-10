Scuola: Roccella, ‘bene attenzione a donne in legge su materie Stem’

MeteoWeb

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “I dati dimostrano l?importanza delle materie Stem nel mondo del lavoro e, in quest?ambito, quanto le donne possano eccellere in tali materie e nelle professioni collegate e quali gap invece persistano sia nei percorsi di studio sia nelle prospettive di carriera. Per questo la proposta di legge approvata oggi in prima lettura alla Camera con ampia condivisione su iniziativa dell?onorevole Schifone per l?istituzione di una settimana dedicata alla promozione delle materie Stem, che prevede tra l?altro specifiche risorse per iniziative rivolte alle donne in chiave di pari opportunità, è un passo importante”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.