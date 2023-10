Sicilia: Cocina (Protezione civile), ‘oggi allerta rossa, si attivino tutte le fasi operative’

MeteoWeb

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – ?Oggi permane allerta rossa in Sicilia. Tutte le strutture operative competenti attivino le conseguenti fasi operative. Tutte le organizzazioni di volontariato di Protezione civile diano disponibilità per mantenere alta la sorveglianza sul territorio ed intervenire sui focolai in modo da evitare che il fuoco divampi?. Lo ha detto Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana, dopo le decine di incendi scoppiati nella notte.