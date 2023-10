Sicilia: Nuovi orari aliscafi, Comune Favignana chiede incontro urgente con la Regione

MeteoWeb

Palermo, 9 ott. (Adnkronos) – L’Amministrazione comunale di Favignana ha chiesto un incontro urgente con l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità per discutere degli orari invernali delle linee di trasporto veloce da e per le Egadi. “Riteniamo che i nuovi orari attuati a partire da oggi dalla compagnia di navigazione Liberty Lines non siano adeguati”, dice il vice sindaco Ignazio Galuppo con delega ai Trasporti. “Facendoci portavoce dei nostri concittadini intendiamo proporre alcune modifiche al fine di rendere gli orari più rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle nostre comunità”. Nel corso dell’incontro sarà anche affrontata un’altra importante questione relativa ai posti riservati ai residenti. “In queste settimane – spiega Galuppo – ci sono giunte diverse segnalazioni da parte di nostri concittadini che non hanno trovato posto a bordo degli aliscafi. Vogliamo capire perché è accaduto ed evitare per il futuro il ripetersi di queste incresciose situazioni”.