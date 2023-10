Sicilia: Schifani, ‘non è una sanatoria ma norma ‘regolatoria’, non autorizza nuove costruzioni’

MeteoWeb

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – ?Nessuna sanatoria. Quell?emendamento va a normare una situazione ben precisa che si è creata in un arco di tempo circoscritto e di certo non autorizza nuove costruzioni”. Lo ha detto, in una intervista a Live Sicilia, il Governatore siciliano Renato Schifani parlando delle polemiche sulla norma in discussione all’Ars. “Una legge del 1976 impose un vincolo di distanza di 150 metri dal mare per le costruzioni ma venne interpretata come una indicazione ai Comuni per i loro Prg. Tutte le volte che non è stata recepita, i Comuni hanno rilasciato regolari autorizzazioni a costruire nei 150 metri non essendoci formalmente alcuna difformità rispetto agli strumenti urbanistici e così tanti hanno costruito in assoluta buona fede – spiega – Nel 1985 è sopravvenuta una norma diversa che definiva come direttamente precettiva nei confronti dei cittadini la legge del 1976. Il tema tocca esclusivamente questi casi retroattivi, non siamo davanti a un condono indiscriminato. Si cerca soltanto di mettere ordine nelle vicende di chi, in quegli anni, ha costruito in assoluta buona fede. Sono inoltre situazioni ormai consolidate, che risalgono a tanti anni fa. Non è una norma-sanatoria ma ?regolatoria?. Quelle case avevano regolare autorizzazione?.

“In commissione abbiamo dato libertà di voto perché il tema non era nel programma di governo. Sono assolutamente sereno, se qualcuno in Aula obietterà dovrà spiegare in termini concreti che tipo di scempio si autorizzerebbe. Ripeto, si tratta di una norma molto tecnica e circoscritta. Non autorizzerei mai nessuna sanatoria in spregio all?ambiente?, conclude.