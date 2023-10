Sicilia: Schifani, ‘sulle province andremo avanti, rassicurazioni da Calderoli’

MeteoWeb

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – ?Sulle Province andremo avanti. Abbiamo ricevuto delle rassicurazioni dal ministro Calderoli e inoltre Palazzo Chigi non ha mai manifestato alcuna contrarietà al ddl di cancellazione della Delrio in esame da parte del Parlamento nazionale. C?è un via libera implicito, corroborato anche dalle dichiarazioni di diversi leader nazionali favorevoli al ritorno dell?elezione diretta nelle Province”. Così il governatore siciliano Renato Schifani a Live Sicilia. “Il nostro ddl all?Ars sta seguendo un iter normale. Dopo la commissione Bilancio andrà in Aula. Evidenzio inoltre che il governo nazionale non ha impugnato la nostra legge che autorizzava la proroga degli attuali commissariamenti nelle Province e ricordo che in quel testo è contenuto un chiaro riferimento alla volontà di tornare al voto diretto?, dice.