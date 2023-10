Slovacchia: Della Vedova (+Eu), ‘tra Fico e Meloni rischio cortocircuito patrioti’

MeteoWeb

Roma, 1 ott (Adnkronos) – “Ci sono molti buoni motivi per augurare che Robert Fico, il vincitore delle elezioni parlamentari di ieri in Slovacchia, formalmente collocato a sinistra, non riesca a formare un governo. Per cominciare, ha preannunciato lo stop all?invio di armi all?Ucraina e ha promesso di usare la forza contro i migranti. Orban ha esultato per la vittoria di un ?patriota?. Mi chiedo, Meloni esulta anche lei??. Lo scrive il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova su Twitter.