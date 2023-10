S&P: Malan, ‘promossi conti italiani e bocciati gufi sinistra’

MeteoWeb

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – ?Il giudizio arrivato dall?agenzia di rating Standard & Poor?s ha confermato che la nostra economia è solida ed ha buoni fondamentali. Chi, come quasi tutta la sinistra, tifa sempre per lo sfascio e per il tanto peggio tanto meglio è rimasto deluso. L?Italia gode della fiducia dei mercati internazionali oltre che degli stessi italiani. Merito delle politiche messe in campo dal Governo Meloni, che domani compirà il suo primo anno, e che ha consentito alla nostra Nazione di invertire la tendenza”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

“Da quando Giorgia Meloni è alla presidenza del Consiglio -aggiunge- lo spread è sceso di 37 punti, il prezzo del gas è diminuito del 58% e la Borsa è salita del 30%. Per non parlare dei risultati raggiunti nel mercato del lavoro con il massimo storico degli occupati (61,5%) e il minimo tasso di disoccupazione (7,3%) dal 2009: negli ultimi 43 anni solo 3 volte si è registrato un numero di disoccupati inferiori a questo. Numeri che spiegano il giudizio di Standard & Poor?s, che promuove i conti dell?Italia e boccia i gufi della sinistra?.