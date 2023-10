Sud: Fitto, ‘ok conferenza unificata a Zes premia impegno congiunto istituzioni’

MeteoWeb

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Soddisfazione per la condivisione tra i diversi livelli istituzionali dell?impegno di riforma sui temi cruciali delle politiche di coesione e della Zes unica del Mezzogiorno?. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, commentando il parere favorevole della Conferenza unificata -ad eccezione di Campania, Emilia Romagna, Toscana e Puglia- al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell?economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione’.

In tema di programmazione e utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione – spiega una nota del ministero guidato da Fitto – il decreto-legge consolida un percorso che assicura l?unitarietà strategica ed il pieno rispetto delle finalità delle politiche di coesione. Nell?ambito di una più ampia strategia di rilancio del tessuto produttivo e dell?occupazione, l?istituzione della nuova Zona economica speciale (Zes) comprendente l?intera area del Mezzogiorno consentirà di valorizzare l?enorme potenziale del Sud, nelle molteplici vocazioni settoriali e territoriali, riconoscendo eguali chance di sviluppo a tutte le aree del Mezzogiorno attraverso un nuovo stimolo agli investimenti.

?La collaborazione e il confronto tra Governo, Regioni, Comuni e Province – ha assicurato Fitto – rappresenta la migliore testimonianza dell?impegno congiunto di tutti i soggetti istituzionali nell?attuazione delle politiche di coesione e nel rilancio del Sud. È con questo spirito che sono stati accolti molti emendamenti proposti e che si intende proseguire nell?implementazione della riforma. Ringrazio per l?atteggiamento costruttivo dimostrato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il presidente dell?Anci Antonio Decaro ed il presidente dell?Upi Michele De Pascale, che ha consentito di raggiungere questo importante obiettivo. Ringrazio altresì il ministro Roberto Calderoli e le strutture della Conferenza unificata per la consueta disponibilità.?