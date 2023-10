Suppletive Monza: Quartapelle, ‘istituire tribuna elettorale nel carcere, interrogazione a Nordio’

MeteoWeb

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Ho presentato un’interrogazione al Ministro della Giustizia Carlo Nordio per sapere il motivo per cui non è stata istituita una tribuna elettorale nel Carcere di Monza in vista delle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre, come richiesto dal candidato Marco Cappato”. Così la deputata del Pd, Lia Quartapelle.

“La richiesta di Cappato è stata anche avanzata dalla Direttrice del Carcere di Monza, Cosima Buccolieri, e da diverse forze politiche e figure istituzionali. È importante garantire ai detenuti il diritto di essere informati sulla prossima tornata elettorale e sui candidati, rafforzando così la partecipazione civica anche tra coloro che si trovano in detenzione. Voglio esprimere piena solidarietà ai partecipanti allo sciopero della fame come forma di protesta pacifica per richiamare l’attenzione sulla questione. È fondamentale garantire il diritto al voto e l’accesso alle informazioni politiche per tutti i cittadini, inclusi i detenuti”.