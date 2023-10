Dal telescopio a raggi X russo ART-XC, un rilevamento completo del piano della Via Lattea | VIDEO

MeteoWeb

Il telescopio a raggi X russo ART-XC, a bordo dell’osservatorio Spektr-RG, ha completato un rilevamento completo del piano della Via Lattea e ha ripreso il rilevamento dell’intero cielo. Da dicembre 2019 a marzo 2022, sono state completate quattro scansioni complete dell’intera sfera celeste ed è stata avviata la quinta. In totale, il programma di lavoro iniziale prevedeva otto scansioni complete nell’arco di quattro anni, dopo le quali avrebbero dovuto iniziare le osservazioni delle singole aree selezionate del cielo e degli oggetti più interessanti. Nel marzo 2022, dopo che il telescopio eROSITA è stato messo in modalità sospensione, è iniziato il programma di osservazione del telescopio ART-XC. Dall’osservazione dell’intera sfera celeste, è passato all’implementazione del proprio programma di osservazione, chiamato ART-XC Legacy Program. Uno dei compiti principali era il rilevamento del piano galattico: la nostra Via Lattea. Per più di un anno, ART-XC ha esaminato attentamente la nostra “casa nell’Universo”.

All’occhio umano, la Via Lattea appare come una striscia luminosa stesa su tutto il cielo. In questa gamma, vediamo principalmente il bagliore delle stelle ordinarie. Il telescopio ART-XC “guarda” il cielo utilizzando rilevatori di raggi X duri. Le sue fonti includono, ad esempio, sistemi binari con stelle di neutroni e buchi neri, resti di esplosioni di supernova e altri oggetti comunemente chiamati oggetti con rilascio energetico estremo.

Il telescopio ART-XC ha scansionato il piano galattico secondo uno schema a “serpente” attraverso quadrati, ciascuno dei quali misura circa 3°×3°. Ogni giorno l’area di scansione si spostava di circa un grado.

Rilievi dell’intera Galassia in raggi X duri sono stati effettuati in precedenza, in particolare dall’osservatorio INTEGRAL, ma la loro sensibilità era bassa a causa delle caratteristiche tecniche degli strumenti, quindi è stato possibile registrare solo oggetti relativamente luminosi o vicini. Nella gamma dei raggi X molli, è stato possibile coprire con elevata sensibilità solo piccole aree del piano galattico, principalmente vicino al centro galattico. L’obiettivo del telescopio ART-XC era superare queste difficoltà, vale a dire vedere sia quegli oggetti che non brillano molto intensamente nei raggi X, sia quelli che sono molto lontani, sul confine più lontano della Via Lattea da noi.

Il sistema solare si trova alla periferia della Via Lattea, quindi, per un osservatore terrestre, la principale “popolazione” della Galassia si trova verso le sue regioni centrali, target principali nelle revisioni precedenti. Il programma di osservazione del telescopio ART-XC è stato progettato per vedere non solo ciò che accade nella parte lontana della Galassia, dietro il suo centro, ma anche per farsi un’idea della popolazione e della densità delle sorgenti di raggi X, in senso figurato “nel cortile” della Terra.

“Ci siamo posti il ​​compito piuttosto ambizioso di esaminare l’intera galassia con una sensibilità tale nei raggi X duri da permetterci di vedere tutti gli oggetti più luminosi di un certo livello. Ciò è importante per ottenere campioni omogenei di fonti di classi diverse, che, prima di tutto, aiuterebbero gli scienziati a comprendere le proprietà delle loro popolazioni, a valutare la comunanza di tali oggetti nella Galassia e a scoprire centinaia di nuove fonti. E possiamo già vedere quanti ricchi dati scientifici siamo stati in grado di raccogliere in questo anno e mezzo”, dice Alexander Lutovinov, direttore scientifico del telescopio SRG/ART-XC, membro corrispondente dell’Accademia russa delle scienze. “Vorrei sottolineare che questi notevoli risultati sono stati ottenuti grazie agli specialisti dell’NPO Lavochkina JSC, che hanno sviluppato la piattaforma Navigator, che ci consente di soddisfare quasi tutte le richieste degli scienziati. I nostri colleghi dell’NPOL prestano grande attenzione ai nostri desideri riguardo alle osservazioni di determinati oggetti e aree del cielo, compresa la pianificazione operativa e i cambiamenti nel programma di osservazione”.

Conclusa la ricognizione della galassia, ART-XC ha iniziato oggi a proseguire la ricognizione dell’intero cielo, interrotta nel marzo 2022. Durante la ricognizione, l’osservatorio ruota attorno al proprio asse in modo tale da scansionare l’intera sfera celeste su sei mesi. Nell’arco di due anni, verranno ottenute altre quattro scansioni di questo tipo, oltre alle quattro effettuate prima del dicembre 2021. Sulla base di questi dati, verrà compilata la più completa indagine del cielo nella gamma dei raggi X duri fino ad oggi. Nel frattempo, è in preparazione per la pubblicazione un catalogo di sorgenti di raggi X a tutto cielo basato sui risultati di un’indagine biennale e continuano i lavori sul “censimento” della popolazione di raggi X della galassia.

Credit animazione: I. Mereminsky, IKI RAS