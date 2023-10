Tennis: Nicola Pietrangeli dimesso dal Gemelli, sta bene, tra due settimane nuovi controlli

MeteoWeb

Roma, 13 tt. (Adnkronos) – Nicola Pietrangeli è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma. L’ex tennista, che un mese fa ha compiuto 90 anni, sta bene e fra due settimane sarà sottoposto ad altri controlli per verificare che tutto vada per il meglio. Pietrangeli era stato ricoverato nel nosocomio romano lo scorso 6 ottobre per accertamenti dopo aver accusato un lieve malore in casa. Le condizioni di Pietrangeli non hanno comunque mai destato preoccupazione. Ora dovrà fare un po’ di movimento per riacquisire tono muscolare ma in queste prime ore a casa sta andando tutto bene.