Trapani: ruba abiti in un negozio, arrestato diciannovenne

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 19enne trapanese, con precedenti di polizia, per furto in esercizio commerciale. I militari dell?Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, sono stati chiamati ad intervenire presso un?attività commerciale della città dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta all?interno del negozio.

Giunti sul posto, con una dettagliata descrizione della persona e degli abiti indossati, gli operanti hanno subito notato la presenza del 19enne intento a lasciare l?attività commerciale guardingo e con passo spedito. Fermato e sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti indumenti nuovi etichettati, risultati da accertamenti oggetto di furto, per un valore di circa 150 euro, motivo per il quale è stato arrestato.