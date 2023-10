Ucraina: ambasciatore turco, ‘possibile ripristino accordo grano’

MeteoWeb

Kiev, 20 ott. (Adnkronos) – La Turchia crede che l?Iniziativa per il grano del Mar Nero possa essere ripristinata, e Ankara sta lavorando con tutti i principali attori per raggiungere questo risultato. Lo ha detto a Ukrinform l?ambasciatore turco in Ucraina Yagmur Ahmet Guldere, precisando che di credere che “l’accordo sul grano possa essere rilanciato… Come sapete, l’iniziativa è diventata realtà grazie alla cooperazione della Turchia con l’Onu, l’Ucraina e la Russia”.

“La nostra comunicazione con tutti questi attori è continua. Siamo anche in contatto con altre parti che potrebbero svolgere un ruolo nel ripristino dell’accordo”, ha aggiunto l’ambasciatore, osservando che potrebbe essere necessario fare alcune concessioni alla Russia, come ricollegare la Banca agricola russa al sistema di pagamento Swift per ripristinare l’accordo sul grano. Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato il ricollegamento della banca di proprietà del Cremlino a Swift come una delle condizioni poste dalla Russia per riavviare l’accordo.