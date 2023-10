Ucraina: M5S chiede informativa Crosetto in Aula su ottavo invio armi (2)

MeteoWeb

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Da notizie di stampa – ha detto Pellegrini intervendo al termine dell’approvazione degli odg sul dl Asset – abbiamo appreso che la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Esteri Tajani si sarebbero impegnati con Biden e Zelensky circa un ottavo invio di armamenti all’Ucraina, mentre il ministro Crosetto ha evidenziato che potrebbe sguarnire gli arsenali e le difese nazionali e quindi costituirebbe un pericolo. Per questo chiediamo come Movimento 5 stelle un’informativa al ministro Crosetto su questa frattura che si è creata all’interno del governo, che sarebbe una vicenda di una gravità assoluta e non sfugge a nessuno di noi. Crosetto ci spieghi qual è la posizione in merito”.