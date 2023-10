Ue: Foti (Fdi), ‘fallito tentativo di golpe sinistra su patrimoniale europea da 200mld’

MeteoWeb

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Eccola ancora la sinistra che predica male, razzola peggio e prova ad aumentare le tasse ai cittadini. Oggi diversi europarlamentari del Pd e dei Verdi hanno infatti dato parere favorevole a un emendamento per richiedere una patrimoniale europea da 200 miliardi di euro proposta dall?estrema sinistra in Ue. Un?imposta che fortunatamente è stata bocciata dall?Eurocamera, ma rimane il tentativo di golpe, fallito, di una sinistra che si preoccupa solo di tassare a dismisura le persone nel nome di un’invidia sociale che le è propria. La legge di bilancio del governo Meloni non conterrà una simile follia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.