4 novembre: Trancassini (FdI), ‘onoriamo sacrificio e coraggio Forze armate’

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – ?Oggi, nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, onoriamo il sacrificio e il coraggio di tutti gli uomini e le donne in divisa che hanno sacrificato la propria vita per difendere la nostra Patria e garantire la sicurezza della nostra Nazione. A loro, come a tutti i nostri militari in servizio, va la nostra più profonda riconoscenza e gratitudine. Viva le Forze armate, viva l?Italia?. Lo ha dichiarato il Questore della Camera dei deputati, Paolo Trancassini (Fdi), a margine del concerto eseguito dalla Banda interforze nell?Aula di Palazzo Madama in occasione del Giorno dell?Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.