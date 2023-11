A Ecomondo firmato protocollo d?intesa tra Confagricoltura e Utilitalia

MeteoWeb

Rimini, 9 nov. – (Adnkronos) – Riuso delle acque reflue depurate, meccanismi di incentivazione del risparmio idrico, utilizzo dei fanghi da depurazione a fini agricoli per un uso più efficiente e sostenibile della risorsa in agricoltura, ma anche iniziative congiunte tra cui un sistema di premialità per le imprese che si impegnano nelle buone pratiche, sono i temi al centro del protocollo d?intesa firmato oggi tra Confagricoltura e Utilitalia nella cornice di Ecomondo, evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, in corso a Rimini fino a domani.

?Il Protocollo d?intesa è un punto di inizio per realizzare iniziative strategiche per un?agricoltura sempre più circolare e resiliente”, ha dichiarato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Tra queste, i ?certificati blu?, da assegnare alle imprese che si impegnano con buone pratiche, ma anche la realizzazione di studi e rapporti sulle strategie del settore primario e la promozione dell?utilizzo di fanghi da depurazione per abbattere i costi a carico delle imprese per l?acquisto di fertilizzanti tradizionali.

?Il protocollo siglato oggi rappresenta un esempio concreto di dialogo tra l?uso civile dell?acqua e quello agricolo, e promuove la necessità sostenere un approccio integrato tra i diversi usi dell?acqua?, ha sottolineato Filippo Brandolini, presidente di Utilitalia.