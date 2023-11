Agroalimentare e sostenibilità, la roadmap verso il 2030

MeteoWeb

(Adnkronos) – La filiera agroalimentare procede verso gli obiettivi stabiliti da Agenda 2030. Rappresentanti delle istituzioni europee, degli organismi nazionali, della filiera alimentare e del mondo accademico si sono incontrati ad Ecomondo, l?appuntamento dedicato alla green economy e alla transizione ecologica, in corso fino a domani a Riminifiera.

Hanno potuto così delineare le azioni di sistema necessarie per migliorare i modelli di produzione e consumo e per creare filiere alimentari ed economie più circolari. Individuate le aree di innovazione, l?incontro si è sviluppato su sessioni che hanno messo al centro il sistema di gestione della sicurezza alimentare, della tracciabilità e della qualità attraverso un approccio di visione a lungo termine.

Ecco i temi affrontati durante gli incontri:

? innovazione per la sostenibilità e competitività dei sistemi agroalimentari, con Massimo Iannetta, Enea e Cluster CL.A.N., e Anastasia Alvizou, deputy head of unit – DG Sante e Commissione europea. Nella sessione è stata illustrata la strategia ?farm to fork? delineata dal Green Deal europeo in base al principio ?dal produttore al consumatore? per rendere sostenibile il sistema alimentare.

? misurazione della sostenibilità: Angelo Riccaboni, dell?Università di Siena, e Stefano Bertacchi, EU bioeconomy youth ambassador, hanno presentato i principali risultati del progetto PNRR Agritech

? mondo produttivo, con la partecipazione di Piero Mastroberardino dell?omonima società agricola, Jacopo Gabriele Orlando del Gruppo Aboca, Massimiliano Ceccarini di Sipo srl, Bruno Seabra di Carapelli Firenze S.p.A., e Giovanni Prevosti, Prealpi S.p.A.

Infine, il confronto tra protagonisti di filiera: Carlo Alberto Buttarelli, presidente Federdistribuzione, Giangiacomo Pierini, vicepresidente Federalimentare, e Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura.