Alimenti: Della Vedova, ‘Lollobrigida sconcertante, difende Prandini più di Prandini’

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ?La dichiarazione di questa sera di Lollobrigida è sconcertante. Difende Prandini più di quanto abbia fatto Prandini stesso, che pur minimizzando l?aggressione ha ammesso di avermi spintonato, e lo omaggia come persona per bene, senza chiedergli di scusarsi per l?aggressione ad un parlamentare di minoranza. La magistratura appurerà i fatti, dopo le parole di Lollobrigida di stasera è decisamente necessario. Mala tempora?. Lo afferma il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.