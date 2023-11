Alimenti: Lollobrigida, ‘per Ddl carne coltivata spinta popolare e bipartisan, tutti retrogradi?’

MeteoWeb

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “Questa legge nasce da una forte spinta popolare e istituzionale, e che dunque è quanto mai bizzarro definirla di carattere corporativo”. Lo scrive il ministro dell?Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida in una lettera di replica a Pierluigi Battista pubblicata sull’Huffington post.

“farò alcuni nomi di personalità della politica che hanno condiviso il rischio riguardo a questi prodotti e che lei probabilmente non è riuscito ad intravedere: Paolo De Castro, due volte ministro dell?Agricoltura ed esponente tra i più autorevoli del parlamento europeo; Maurizio Martina, direttore della FAO; Stefano Patuanelli, già ministro dell?Agricoltura e oggi capogruppo in Senato del M5S; il senatore Carlo Calenda; l?ex ministro Bonetti e il governatore Stefano Bonaccini? E potrei continuare a lungo con tanti esponenti politici certamente non riferibili all?area di Governo”, scrive Lollobrigida.

“In parlamento la norma è passata con i voti di tutta la maggioranza compatta ma anche con quelli favorevoli di autorevoli esponenti della minoranza parlamentare, e con l?astensione del principale partito di opposizione. Possibile, le chiedo, che siano tutti ostaggi di una visione corporativa? Possibile siano tutti figli di una cultura antiscientifica e retrograda?”, sottolinea il ministro.